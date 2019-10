Emissioni: il il 66,8% dei camion molisani in circolazione è ante Euro 4

CAMPOBASSO. È ancora elevato il numero di autocarri molto vecchi e particolarmente inquinanti in circolazione sulle strade molisane. Su un totale di 36.963 autocarri circolanti in Molise, quelli che appartengono alle categorie di emissione Euro 0, 1, 2 e 3 rappresentano la maggioranza e sono 24.685, pari al 66,8% del totale. Si tratta di veicoli immatricolati prima del 2006 e quindi caratterizzati da elevati livelli di emissioni. Gli autocarri Euro 4, 5 e 6 sono invece 12.278, e cioè il 33,2% del totale.





Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio sulla Mobilità sostenibile di Airp (Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici) sulle più recenti informazioni di fonte Aci. L’elaborazione fornisce anche un prospetto dei dati a livello provinciale. In Molise la provincia in cui vi è la percentuale maggiore di autocarri ante Euro 4 è Campobasso (68,1%). A Campobasso segue Isernia (64,1%).