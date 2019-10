Fiera d'ottobre, il Comune di Larino offre navette gratuite fra il centro e il polo

LARINO. Il Comune di Larino per agevolare residenti e turisti a raggiungere il Polo Fieristico in Contrada Monte Arcano, mette a disposizione dal 9 al 13 ottobre un servizio navetta gratuito con corse ad intervalli di circa 30 minuti dalle ore 15.00 alle ore 22.30 per la sola giornata di mercoledì 9 ottobre, dalle 9.30 alle 22.30 da giovedì 10 al 13 ottobre.

PARTENZE: Da Piazza Vittorio Emanuele (Centro storico)

FERMATE: Viale Giulio Cesare (Enel), Tribunale e Polo Fieristico (c.da Monte Arcano).

La scelta dell'amministrazione di limitare la presenza di mezzi privati è legata alla volontà di promuovere la mobilità sostenibile e garantire la sicurezza dei visitatori lungo la S.P. 80.