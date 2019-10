Testimonianze ed esperienze: l'incontro con i neo studenti Unimol

CAMPOBASSO. Dopo un primo momento istituzionale e d’insieme con il saluto augurale del Direttore del Dipartimento di Economia, Prof. Stefania Giova, alle studentesse ed agli studenti in occasione del loro primo giorno di “scuola universitaria”, alle ore 10.00, nell’Aula 200 posti Antonio Genovesi protagonista dell’incontro sarà il corso di laurea in Economia aziendale, mentre, in contemporanea, nell’Aula 160 posti Franco Modigliani a presentarsi sarà il corso di laurea in Scienze del servizio sociale. Tutti i neo universitari del Dipartimento saranno accolti dai rispettivi Presidenti dei corsi di studio proff. Claudia Salvatore e Daniela Grignoli e dai Docenti che presenteranno il percorso di studi, le opportunità e gli sbocchi professionali. Ma anche i vantaggi e le diverse occasioni di formazione, curriculare e non, i tirocini formativi e di orientamento, gli stage e le fondamentali opportunità legate al progetto Erasmus. L’agenda dei lavori prevede, inoltre, la partecipazione di Studenti senior che racconteranno la loro esperienza di vita universitaria all’UniMol e sarà l’occasione di incontrare anche rappresentanti del mondo economico– imprenditoriale, manageriale e delle professioni, oltreché ex studenti, oggi laureati e inseriti nel mercato del lavorativo, dei corsi di studio. Ma c’è dell’altro. Infatti nel corso della mattinata sono previsti momenti e occasioni di confronto con la presenza di specifici testimonial: alle ore 10.00, nell’Aula “Antonio Genovesi”, interverrà il Dott. Giuseppe Sacco, Direttore Export della Molisana SpA, che racconterà la sua esperienza in azienda agli studenti di Economia Aziendale.

Al contempo, sempre alle ore 10.00, per le Matricole di Scienze del servizio sociale, nell’Aula “Franco Modigliani”, Maria Grazia La Selva, insignita dal Presidente della Repubblica con l’onorificenza di Cavaliere per la sua opera sociale, illustrerà il suo lavoro come Presidente dell’Associazione Liberaluna Onlus, e la dott.ssa Lucia Panicelli, racconterà, subito dopo, il suo percorso di lavoro, presso i servizi sociali dell’Ambito territoriale sociale del Comune di Campobasso. La scelta di presentarsi a giovani studenti nella giornata che dà l’avvio ad un nuovo ed entusiasmante percorso di vita con un’occasione partecipativa e di conoscenza, caratterizzata da condivisione, scambi di esperienze e proiettata verso progetti e valutazioni future importanti, è un presupposto ideale per avviarsi ad intraprendere, con il piglio giusto ed un più efficace approccio, il percorso ed il metodo di studio ai “futuri economisti, manager e assistenti sociali” Ma intende anche rappresentare, e non solo simbolicamente, un ideale ponte temporale, a doppio senso di marcia, in grado di “collegare” le giovani generazioni che iniziano ad affacciarsi al mondo accademico, e chi ricopre ruoli di vertice nel tessuto economico-sociale e lavorativo.