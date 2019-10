Cade in via Martiri della Resistenza, donna di 85 anni al pronto soccorso

TERMOLI. Alle 13:00 circa di oggi 8 ottobre una anziana donna, C.D.M di 85 anni, è caduta per strada in via Martiri della Resistenza, all'altezza della rotonda dell'ex caserma dei Carabinieri.

Sul posto il 118 della postazione di Montenero di Bisaccia con l'ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli. La donna è stata portata, per accertamenti, al pronto soccorso del nosocomio termolese in codice verde.