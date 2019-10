Botta e risposta in Consiglio a Larino

LARINO. Un Consiglio Comunale moderato, ma sempre vivace quello del 5 ottobre scorso.Dopo l’apertura dei lavori del presidente del Consiglio Antonio Vesce si èfatta la scelta, all’unanimità, di votare i primi tre punti inerenti l’approvazione dei verbali, in un’unica votazione, tra l’altro positiva. Si è proceduto, poi, alla discussione del punto quattro dell’ordine del giorno, l’interpellanzadel consigliere Di Maria a riguardo della richiesta di chiarimentiin ordine ai Decreti Sindacali delle istanze di contributo,normativa inerente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018, Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato e Copertura finanziaria.Di Maria, ha evidenziato aspetti non congrui nell’accesso ai contributi, rimarcando la necessità di verificare le istanze tenendo conto del requisito fondamentale riguardante la residenza principale, abituale e continuativa. Il sindaco ha letto in aula il Decreto, riportando che le procedure sono state condotte con la giusta istruttoria, invitando Di Mariaa fare l’accesso agli atti. Accesso, in realtà, come evidenziato dallo stesso, già avvenuto, ma manchevole di alcune dovute verifiche. Il Presidente del Consiglio, ha poi portato la discussione sul quinto punto dell’ordine del giorno, interpellanza sempre di Di Maria, con cui chiede informazioni in ordine all’indagine di mercato espletata dal Servizio di Urbanistica ed ambiente con particolare riferimento al servizio messo a disposizione dei cittadini per la stagione balneare,e al contributoeconomico disponibile in bilancio al momento della delibera di Giunta. Deliberaa cui hanno fatto seguito offerte per importi superiori alla richiesta della gara, con il conseguenteaccoglimento, non tenendo conto del capitolo incapiente al momento dell’affidamento.Situazione recuperata con una successiva variazione di bilancio. Altra circostanza incongrua a cui ha fatto seguito la lettura da parte dell’assessore Alice Vitiello di una nota redatta e protocollata dal Responsabile dell’Urbanistica e Ambiente con cui si spiegano tutti i passaggi della questione. Di Maria fa notare che l’incongruenza è evidenziata anche dal documento letto dall’assessore Vitiello.

Si è dato seguito, poi, alla successiva interpellanza sempre del consigliere Di Maria, in ordine alla determinazione dirigenziale del 26 agosto 2019 con particolare riferimento alla normativa di settore e regolamento comunale di Polizia Mortuariache autorizza l’Ente ad estumulare i feretri per una successiva inumazione. Chiedendo, altresì, su chi ricade la spesa per tale operazione. Il sindaco evidenzia che il regolamento in essere è vetusto e che rende difficoltoso l’operare nel settore, già di suo complesso, ma comunque riporta lo stato di fatto dell’episodio menzionato da Di Maria, cercando di dare spiegazioni alla procedura messa in atto. Di Maria, a risposta, fa presente che l’amministrazione deve quanto più prestare attenzione al non rasentare l’illegalità nelle azioni. Il sindaco procede nello scusarsi con il consigliere Rainone per la mancata discussione delle due interpellanze da lui presentate, ma non all’ordine del giorno per un disguido di notifica creatosi negli uffici. E’ toccata, poi, all’interrogazione del consigliere Pardo Mezzapelle, richiesta di delucidazioni in merito al completamento degli impianti sportivi. Interpellanza suddivisa in due punti: sullo stato di fatto della gara dei lavori e il contenzioso con la ditta Bio Costruzioni e se tale condizione si presenta ostativa nei confronti del completamento dell’impianto. Fa seguito la risposta dell’assessore Giuseppe Bonomolo, asserisce che, dopo una fase di sosta il lavoro della commissione riprenderà con l’intento di portare a termine l’iter dell’aggiudicazione. Per il secondo punto, riporta la cronistoria del contenzioso aggiungendo che la sentenza ci sarà nel primo semestre del 2020 e che la Corte ha acconsentito l’ascolto dei testimoni di parte del Comune e che l’esito dovrebbe essere vantaggioso per lo stesso. Mezzapelle si rende soddisfatto per la risposta del secondo punto, trovandolo esaustivo, ma per il primo asserisce che ha delle perplessità in merito. Evidenzia, un errore politico nel non concludere l’iter dell’aggiudicazione della gara ed invita l’Amministrazione a portare a termine il tutto entro l’anno. L’assessore Bonomolo giustifica il temporeggiare con l’intento di avere l’esito del contenzioso con Bio Costruzione. Si porta a conoscenza il Consiglio Comunale delle altre interpellanze di Mezzapelle non all’ordine del giorno. Procedendo con l’ottavo punto inerente la variazione di bilancio di previsione 2019-2021, il consigliere Rainone come già fatto in passato,invita l’amministrazione di corredare la delibera di motivazione della variazione e del capitolo riguardante lo stesso per ovviare alla lettura difficoltosa dei non addetti ai lavori.Istanza accolta dal sindaco che procede nell’illustrare la variazione all’ordine del giorno per un impegno di spese di circa 70.000, 00 euro inerente l’efficientamento della fornitura energetica, fondi che come specificato dal sindaco facilmente reperibili tra le voci di rientro.

Di Maria evidenzia la non possibile approvazione per inesattezze nel parere del revisore dei conti, e chiede la sospensione di 5 minuti del Consiglio Comunale per la rettifica. La sospensione viene concessa, per poi ripartire con l’Assise e ratificare la variazione di Bilancio con il parere negativo della minoranza. Si procede con la seconda variazione di bilancio di previsione con un impegno di circa euro 571.000, 00 che vede l’unanimità dell’Assise comunale. La variazione riguardava il piano di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli Istituti scolastici Scuola A. Magliano e Scuola Primaria S. Leonardo oltre “messa in sicurezza e ammodernamento della viabilità comunale del tratto stradale di C.da La Francesca(Carrera–S. Pardo)–C.da Monte Altino”

Si giunge così all’ultimo punto dell’ordine del giorno, la presa d’atto delle dimissioni di un componente del Consiglio D’Amministrazione della Fondazione Achille Morrone e nomina componente in sostituzione. La consigliera Graziella Vizzarri, chiede la parola ed evidenzia il dubbio a riguardo della mancata presa d’atto, delle dimissioni di don Costantino Pietrantonio, da parte del Cda della Fondazione Achille Morrone , prima della comunicazione fatta al Sindaco come da statuto.

La Vizzarri, porta inoltre a conoscenza l’intera Assise comunale sulla richiesta di audizione, a porte chiuse, con il Cda presentata in settembre scorso per avere contezza dello stato di fatto della programmazione e altri contenuti rinsaldando l’intento di lavorare di concerto ed in maniera propositiva per una realtà molto importante, quale la Fondazione Achille Morrone. Si procede alla nomina del membro sostituto, Eduardo Stinziani. L’assise comunale si chiude, contrastato, ma nel contempo pacato permettendo un confronto democratico.