Giornata nazionale della Psicologia, il messaggio della consigliera Calenda

CAMPOBASSO. Il prossimo 10 ottobre ricorre la Giornata Nazionale della Psicologia, istituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in concomitanza con la Giornata Nazionale della Salute Mentale, al fine di favorire il confronto e la sensibilizzazione sulle tematiche della professione psicologica in tutto il Paese.

Il consigliere regionale, Filomena Calenda coglie tale occasione per ringraziare gli psicologi che operano in servizi pubblici e privati sul territorio regionale e i liberi professionisti, con la consapevolezza che il loro ruolo è fondamentale in ogni ambito assistenziale e di promozione del benessere, in particolare delle fasce più deboli della popolazione.

«La politica deve mostrarsi aperta nei confronti di coloro che, operando sul campo, toccano con mano la sofferenza e conoscono le reali necessità del territorio», ha dichiarato in merito il presidente della IV Commissione Consiliare, «La Psicologia, soprattutto nell’ultimo secolo, ha contribuito a importanti cambiamenti culturali e sociali, favorendo una maggiore conoscenza, in termini scientifici, dell’essere umano e delle dinamiche alla base delle sue relazioni».