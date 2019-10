Concorso fotografico «Molise Pride», venerdì 11 ottobre la premiazione

CAMPOBASSO. Venerdì 11 Ottobre ore 19.00, presso il circolo Arci "Beatnik" in via Pietrunto 19 a Campobasso, in occasione del "Coming Out Day" avrà luogo la premiazione del concorso fotografico "Molise Pride".

Durante la serata, patrocinata dal Comune di Campobasso, saranno premiati gli scatti più belli dei fotografi e dei fotoamatori che hanno immortalato il "Molise Pride" svoltosi il 27 luglio 2019.

Sono previsti gli interventi dell'amministrazione comunale, dell'ArciGay Molise e di Amnesty Campobasso che parleranno delle tematiche e delle

problematiche relative all'integrazione delle persone Lgbt in Molise e in Italia.