Anche i pentastellati molisani a Napoli per la due giorni del Movimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il seguente del Movimento 5 Stelle Molise: "I portavoce M5S Molise, ad ogni livello istituzionale, prenderanno parte all’evento ‘Italia 5 Stelle’ che si terrà a Napoli il 12 e il 13 ottobre alla Mostra d’Oltremare.

I prossimi 12 e 13 ottobre il MoVimento 5 Stelle celebrerà il suo decimo compleanno con una festa ricca di appuntamenti, convegni, agorà, incontri tematici, idee per il futuro del nostro Paese.

Questo è l’evento più importante per il MoVimento. Ogni anno cittadini, attivisti e portavoce da ogni regione d’Italia si incontrano per discutere su temi importanti e di stretta attualità, delle ultime azioni di governo, del lavoro nei Comuni, nelle Regioni e in Parlamento, dei progetti futuri.

Il tema principale sarà l’ambiente con le mille opportunità che possono derivare dal nostro incessante impegno per proteggerlo. Ma si parlerà anche di cittadinanza digitale, innovazione, energia pulita ed ecosostenibilità.

Il programma della due giorni partenopea è fitto e ricco di appuntamenti ed eventi per tutte le età: agorà, condivisioni, interventi da parte di professionisti ed esperti di vari settori. Interverranno anche i nostri Ministri e i portavoce di tutta Italia. Sarà un’occasione importante per tutti i cittadini che vorranno confrontarsi con loro. Ci sarà inoltre un’area dedicata ai più piccoli e, nella serata del 12 ottobre, l’Arena Flegrea ospiterà una lunga serie di esibizioni di cantautori, attori e musicisti.

Qui è possibile leggere tutte le informazioni sull’evento: https://partecipa.ilblogdellestelle.it/t/italia-5-stelle/

Anche dal Molise giungeranno a Napoli i portavoce nei Comuni, in Consiglio regionale e in Parlamento. Ognuno di loro affronterà un tema di particolare interesse per la nostra regione: problematiche, soluzioni, atti presentati, proposte di legge e azioni in programma. Nel gazebo riservato al Molise i cittadini potranno parlare con i portavoce, porre quesiti e confrontarsi.

Qui è disponibile il programma dettagliato degli appuntamenti che avranno luogo nel gazebo del Molise: https://partecipa.ilblogdellestelle.it/t/italia-5-stelle/c/il-viale-delle-stelle/molise/

I molisani che vorranno vivere con tutti noi questa esperienza, possono raggiungere la Mostra d’Oltremare con il pullman che partirà domenica 13 ottobre da Campobasso alle ore 8 e fermerà a Bojano, Isernia, Venafro per poi arrivare a destinazione e tornare in serata, a fine evento.

Per info e prenotazioni i nostri referenti sono:

Monica Scoglietti (Campobasso) – Cell. 3336909363

Vittorio Monaco (Isernia, Venafro, Bojano) – Cell. 3492960552".