In Molise don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi

ISERNIA. Confermata per il prossimo 30 ottobre la presenza ad Isernia di Don Maurizio Patriciello. Il Parroco del quartiere Parco Verde di Caivano (Na) è il simbolo della "Terra dei Fuochi" impegnato da sempre, in prima linea, nella lotta alla tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali inquinanti e radioattive. E' stato proprio Don Maurizio a celebrare, circa due mesi fa, il funerale di Nadia Toffa la conduttrice del programma televisivo "Le Iene".

I due si erano conosciuti proprio grazie ad un servizio della conduttrice sulla "Terra dei Fuochi" e da lì hanno continuato questa battaglia insieme per anni al fine di tutelare un territorio martoriato dall'inquinamento e dalle discariche abusive di materiale radioattivo. Ad Isernia sarà ospite del convegno organizzato dall'Associazione "Agende Rosse"- Falcone e Borsellino Abruzzo il cui presidente è lo scrittore e giornalista Paolo De Chiara, autore de "Il Veleno del Molise", e dal Movimento del Cav. Palmina Giannini "Lotta alla Neurofibromatosi e a tutte le malattie rare". L'evento dal titolo "Per Amore del mio Popolo - Un Paese senza memoria è un Paese senza Storia", si terrà presso l'Aula Magna di Via Mazzini ad Isernia (nei pressi della Cattedrale) a partire dalle ore 9,30.