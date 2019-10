Abuso sessuale sui minori e ruolo del consultorio familiare, il convegno a Termoli

TERMOLI. L’Ucipem, unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali, in collaborazione con il consultorio familiare “Anatolè” di Frosinone e il Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” di Termoli, presenta il suo XXVI Congresso Nazionale dal titolo “Child Abuse: prevenzione e cura delle relazioni familiari – ruolo e potenzialità del Consultorio familiare”.

Quest’anno, l’Ucipem, con il Patrocinio del Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della Conferenza Episcopale Italiana, della Diocesi di Termoli-Larino, della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, il Centre for Child Protection della Pontificia Università Gregoriana, il Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia), il Forum delle Associazioni Familiari e l’A.I.C.C.E.F ( Associazione Italiana Consulenti coniugali e familiari), propone un tema di grande attualità quale l’abuso sessuale sui minori e come il consultorio familiare possa essere di sostegno in questi momenti.

Il convegno, introdotto dal Presidente Ucipem, dott. Francesco Lanatà si articolerà in quattro sessioni che vedrà alternarsi come moderatori la dott.ssa Chiara Camber, il dott. Giancarlo Odini e l’avv. Luisa Solero, il Dott. Luca Proli i quali guideranno

per ogni sessione anche il confronto previsto con la platea attraverso i Panel.

Oltre alle sessioni completeranno l’evento una serata con il cineforum a tema e la testimonianza di un giovane che racconterà la propria storia, aiutando i convegnisti a comprendere il dramma di una simile esperienza ma anche a conoscere le opportunità di superamento del problema che, ad esempio, un Consultorio Familiare può offrire a colui che è sopravvissuto ad un abuso sessuale subito quando era un bambino.

La presenza di relatori di fama internazionale quali la Prof.ssa CHRISTIANE SANDERSON ed altri di livello nazionale come la Prof.ssa MARINELLA MALACREA, il Prof. ERMANNO D’ONOFRIO, il Prof. FRANCO LOLLI, l’Avv. FRANCESCO GATTO, il Dott. LUCA PROLI, la Dott.ssa ELISA SEVERI, e quella di alcuni Vescovi come Mons. EMIDIO CIPOLLONE e Mons. LORENZO GHIZZONI, attuale Presidente del Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa, darà ancora più prestigio all’evento e tante indicazioni utili non solo agli addetti ai lavori ma per tutti coloro che vorranno intervenire.

L’appuntamento è dal 1 al 3 novembre 2019 a Termoli (CB) presso l’Hotel Meridiano.