Parco nazionale, il professor Cannata insediato alla presidenza

CAMPOBASSO. È ufficiale: il nuovo presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise è il prof. Giovanni Cannata, già rettore dell’Università del Molise. La nomina di Cannata è stata fatta con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il Parco Nazionale. Si apre, quindi, ufficialmente “l’Era Cannata” al PNALM, che segue di pochissimo quella del colonnello dei carabinieri forestali Luciano Sammarone che ha preso le redini dell’antica istituzione ambientale, in qualità di direttore, il 30 settembre scorso.

«Era nell’aria da qualche settimana – commenta la consigliera regionale Filomena Calenda – da quando, cioè, il nome del prof. Cannata circolava con insistenza. Ora, con la firma del decreto ministeriale, le voci lasciano il posto all’ufficialità. Cannata è il nuovo presidente del PNALM e questa è una notizia che la comunità molisana, specie quella i cui territori rientrano nella perimetrazione del Parco, devono salutare con gioia e con la inevitabile speranza che questa nomina porta con se. Non va sottaciuto – prosegue Calenda – che i 5 comuni del versante molisano del Parco si aspettavano un ritorno socioeconomico, di un certo rilievo, quando si sono ritrovati a far parte di quel grande strumento di promozione turistica che per molti anni è stato il Parco nazionale d’Abruzzo per determinate aree.

Un salto di qualità era logico aspettarselo, ma per svariate ragioni questo finora non c’è stato. Ma non bisogna certo abbattersi e piangersi addosso. Bisogna, invece, tirarsi su le maniche e cercare di far rete tra territori omogenei e contigui; ed è ciò che mi auguro facciano amministratori e cittadini del versante molisano, soprattutto ora che possono contare su un presidente che ha trascorso diversi anni in Molise, alla guida dell’UniMol, e con un direttore molisano che ben conosce, anche per formazione professionale, i bisogni, i punti deboli e quelli di forza dell’area molisana. Ciò detto – conclude Caalenda – auguro buon lavoro al presidente Cannata e un grande in bocca all’orso, simbolo riconosciuto del PNALM».