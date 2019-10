Cannata nuovo presidente del Parco Nazionale: gli auguri del consigliere Tedeschi

CAMPOBASSO. Il Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise ha il suo nuovo Presidente. È arrivata in queste ore l’ufficialità della nomina, con decreto del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di Giovanni Cannata. All’ex Rettore dell’Università degli Studi del Molise, già componente del Consiglio Direttivo del Pnalm nel quinquennio 2007/2012, giungono le congratulazioni del consigliere regionale Antonio Tedeschi.

“Rivolgo i miei più sinceri auguri al professor Cannata per il prestigioso incarico ricevuto, certo che l’amore per la nostra terra e la sua grande esperienza rappresenteranno un’impronta decisiva nel lavoro che svolgerà al vertice dell’Ente. Un lavoro che, mi auguro, possa coinvolgere in maniera sempre più determinante i cinque comuni molisani ricadenti nell’Area Protetta. Un territorio che merita di essere ampiamente valorizzato assumendo un ruolo da protagonista nelle strategie programmatiche del Parco. Al raggiungimento di tale obiettivo sto lavorando ormai da mesi, in stretto contatto con le amministrazioni comunali di Filignano, Rocchetta al Volturno, Scapoli, Castel San Vincenzo e Pizzone. Nei giorni scorsi, infatti, ho avuto modo di incontrare il nuovo direttore del Pnalm, il colonnello dei Carabinieri Forestali, Luciano Sammarone, insediatosi lo scorso 30 settembre, al quale ho sottoposto un’idea progettuale per il rilancio del versante molisano del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise.

Il prossimo passo sarà quello confrontarmi con il neo presidente Cannata al fine di condividere, anche con lui, il percorso avviato. Sono convinto che insieme al direttore Sammarone, molisano di origine, al presidente Cannata, molisano d’adozione, riusciremo a raggiungere importanti risultati per il bene dei territori e delle popolazioni che fanno parte di questa meravigliosa realtà chiamata Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Nel rinnovare i miei auguri al professor Cannata, confermo la mia totale disponibilità alla collaborazione”.

Queste le dichiarazioni del consigliere regionale, Antonio Tedeschi, circa la nomina del nuovo Presidente del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise.