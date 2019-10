Comunità montane, De Chirico (M5s): «Con la mia mozione Toma ha impegno a liquidarle»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo una nota del portavoce M5S in Consiglio regionale, Fabio De Chirico, sulla mozione relativa alle Comunità montane, approvata all'unanimità nella seduta di Consiglio del 7 ottobre scorso:

"La mozione a mia prima firma impegna il presidente Toma a fare tutto quanto in suo potere per risolvere, in generale, le problematiche relative alla contribuzione associativa a favore delle gestioni straordinarie delle soppresse Comunità montane. I Comuni infatti - spiega De Chirico - da troppi anni continuano a pagare quote associative nonostante non gli venga più garantito alcun servizio in forma associata. Il funzionamento delle Comunità montane non ha più carattere di ordinarietà e quindi è doveroso salvaguardare i Comuni dal pagamento di un contributo vessatorio e illogico. Ma soprattutto - conclude il portavoce M5S - grazie a questa mozione, Toma dovrà assicurare la conclusione delle liquidazioni delle Comunità montane, avviata nel lontano 2011, entro e non oltre il 31 dicembre 2019".