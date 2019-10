SAN SALVO. Si è tenuta questa mattina nell'aula consiliare del municipio di San Salvo, la cerimonia con cui la nostra città ha dato la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza.

Un gesto simbolico, che accade in un momento delicato per la nostra città, che giovedì scorso ha visto porre agli arresti domiciliari due Carabinieri della stazione locale, che proprio questa mattina sono stati interrogati dal giudice Guendalina Buccella.

Per il sindaco Tiziana Magnacca è stata l'occasione per ribadire la fiducia dell'intera città alle Forze dell'ordine, che hanno dimostrato negli scorsi anni l'attenzione per la città con operazioni fondamentali per combattere la malavita e lo spaccio sul territorio.

Presenti in aula il prefetto Giacomo Barbato, il Generale di Brigata Carlo Cerrina, comandante della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise, il Generale di brigata Gianluigi D'Alfonso, comandante della Regione Abruzzo della Guardia di Finanza, Ruggero Borzacchiello, Questore di Chieti, che hanno simbolicamente preso dalle mani del sindaco Tiziana Magnacca, questo alto riconoscimento da parte della città di San Salvo.

Di seguito l'intervista al sindaco Tiziana Magnacca e la diretta dell'evento.