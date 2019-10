Larino si prepara a festeggiare San Pardo di Vendemmia

LARINO. La devozione più grande che possiamo esprimere verso i nostri santi è la loro imitazione. San Pardo, con la sua significativa presenza in mezzo a noi, continua a ripeterci quell’invito alla santità che il Padre ci ha fatto da sempre: «Siate santi, perché io sono Santo» (Lv 19,2). È l’invito a prendere sul serio il Vangelo; è l’invito a una vita piena e realizzata; in una parola: è l’invito alla felicità! Per questo desideriamo prepararci alla festa di San Pardo di Vendemmia col tradizionale “settenario” in onore del nostro Patrono, facendoci accompagnare da alcuni testi del recente magistero di Papa Francesco sulla santità.

Settenario in preparazione alla Festa

10-16 ottobre 2019

Ogni giorno

ore 17.30: Santo Rosario

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica con una riflessione sulla santità:

1. La chiamata alla santità

2. I nemici della santità

3. La carta d’identità del santo

4. Una via per imitare il Santo

5. Chiamati a farci santi insieme

6. La buona battaglia della santità

7. Scegliere per diventare santi

Al termine della Messa pregheremo il tradizionale Settenario in onore del santo con il

canto dell’Inno a San Pardo.

Festa liturgica di San Pardo

Giovedì 17 ottobre 2019

ore 17.30: Santo Rosario

ore 18.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo S.E. Rev.ma Mons. Gianfranco De Luca, con il conferimento del titolo di Cavaliere

dell’Ordine di San Gregorio Magno a Giuseppe Mammarella, archivista diocesano

ore 19.00: Processione con il Santo e benedizione alla Città