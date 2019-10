TERMOLI. Un pomeriggio in festa per le famiglie a Colle della Torre, per salutare in compagnia e allegria la mezza stagione che sta regalando ancora giornate miti e soleggiate. L’associazione L’isola dello sport ha organizzato per domenica 13 ottobre, a partire dalle 15:30, l’evento “Benvenuto autunno”, nei pressi del Caffè dei poeti in via Pascoli.

A intrattenere i più piccoli saranno i soci, che hanno preparato per loro giochi e caccia al tesoro, mentre i grandi potranno ascoltare musica e ballare col dj set di Biagio Capurso e i ballerini Antonio Fratino e Suen Carbone. Per finire, un ricco buffet per tutti e lo spettacolo del mago Marco Ludovico: il divertimento è assicurato!

L’evento è gratuito e aperto a tutti.