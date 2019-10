Guglionesi, il sindaco Bellotti: «Dal 2020 verso un abbattimento della Tari per la cittadinanza»

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che nessun tributo, tanto meno la Tari, è stato aumentato. Inoltre l’Amministrazione comunale del Sindaco Bellotti comunica alla Cittadinanza che i parametri di calcolo della Tari sono quelli stabiliti dall’Amministrazione Antonacci. Ciò è verificabile dagli atti di bilancio approvati.



Le variazioni di qualche euro nel calcolo della Tari 2019 (anche variazioni in diminuzione rispetto all’anno precedente!) sono dovute a un riequilibrio automatico ad opera dello stesso sistema, sempre adottato dalla scorsa Amministrazione comunale.



“Tuttavia, i margini per rimodulare detti parametri nel calcolo della Tari sono ridotti, perché imposti per legge (cfr https://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale). In ogni caso, si rassicura la collettività – dichiara il Sindaco di Guglionesi, l’avv. Mario Bellotti – che, a partire dal prossimo bilancio 2020, verranno predisposti incentivi, che riguarderanno, in un primo momento, i proprietari e i commercianti del centro storico. Inoltre, non appena il prossimo anno riceveremo la royalty per l’impianto di biometano, una buona parte di detta somma verrà finalizzata all’abbattimento della Tari per tutti i cittadini”.