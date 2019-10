Dritto e Rovescio, al conduttore Paolo Del Debbio in regalo la maglietta "Curvy Pride"

TERMOLI. Avremmo sperato in un maggior tempo a disposizione, che solo pochi secondi in chiusura di trasmissione, per la testimonianza dell'associazione di promozione sociale Curvy Pride, rappresentata ieri sera alla trasmissione "Dritto e Rovescio" su Rete 4 da Marianna Lo Preiato, che era in compagnia dell'ufficio stampa della casa editrice Giraldi Marzia Di Sessa.

In realtà il dibattito nell'ultima sezione del programma, dedicato all'obesità e alle diete, è stato un continuo botta e risposta tra alcuni ospiti e una serie di servizi mirati, tra cui alcune storie personali.

L'angolo Curvy comunque ha fatto sì che la stessa Marianna omaggiasse il conduttore Paolo Del Debbio, rimasto peraltro sorpreso, di una maglietta col logo dell'associazione.