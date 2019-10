Weekend di aperture straordinarie all'Unimol: il 16 scadono le iscrizioni

CAMPOBASSO. Ancora pochi giorni per immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi. Mercoledì 16 ottobre, infatti, è il termine ultimo entro il quale procedere all’iscrizione o all’immatricolazione per il nuovo anno accademico senza incorrere nei diritti di mora. Resta dunque un ultimo week end, lunedì, martedì e mercoledì successivi, per regolarizzare la propria posizione di studente UniMol con il pagamento della prima rata (pari ad € 156,00) e non incorrere poi nei diritti di mora.

Ed ecco che “Campus universitario a porte aperte” è un fondamentale momento, soprattutto ed in particolare per le famiglie, per confrontarsi, dialogare, informarsi, fare domande, capire ed avere le idee più chiare per una scelta consapevole e una immagine concreta di cosa è UniMol. Sabato 12 ottobre il Campus universitario di Campobasso – in contemporanea con quello di Pesche e Termoli – resterà aperto a partire dalle 9.00 e fino alle 12.00. La Segreteria Studenti, il Settore Diritto allo Studio con lo Sportello amico, il Centro di Orientamento e Tutorato saranno a disposizione di diplomati, aspiranti matricole, giovani, studenti e laureati, per garantire ogni supporto alle procedure di registrazione e amministrative legate alle immatricolazioni e iscrizioni.

Anche la Biblioteca di Ateneo sarà aperta e fruibile dalle 9.00 alle 17.45. Ma nell’ottica di agevolare e garantire una più ampia disponibilità, UniMol ha inteso inoltre stabilire che, sempre in prossimità della scadenza del termine per il perfezionamento delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi (16 ottobre), gli sportelli della Segreteria Studenti, Diritto allo Studio e Centro Orientamento e Tutorato, della sola sede di Campobasso, saranno eccezionalmente aperti anche nella mattinata domenica 13 ottobre, sempre dalle 9.00 alle 12.00.