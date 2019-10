"Liberi di camminare", domenica l'evento per il benessere psicofisico e ambientale

TERMOLI. L'associazione Sentieri Olistici organizza, con il patrocinio della Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori), Legambiente e il Comune di Termoli, in occasione della Giornata Nazionale del Camminare che si svolgerà domenica 13 ottobre, l'iniziativa "Liberi di camminare".



La manifestazione nazionale promossa da FederTrek ha lo scopo di promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali.

«Porteremo l’attenzione sul tema della “mobilità dolce” il nostro scopo è collaborare a diffondere sempre di più in Italia la consapevolezza che camminare debba essere la prima modalità di spostamento urbano sostenibile, ma anche una disciplina per curare il proprio benessere Psico-Fisico».



Quest’anno durante il percorso saranno proposte due attività di sensibilizzazione:



• COLLECT WASTE WALK (ideata in Giorgio Greco)

«Quest’anno con il patrocinio della Lega Ambiente Molise abbiamo introdotto l’iniziativa sportivo-ambientalista COLLECT WASTE WALK. Può essere praticarlo da tutti, senza vincoli e dettami, in nome del Bene Comune (ambiente) ma anche del Benessere Personale (sport), basta essere armati di scarpe ed indumenti comodi ed un sacchetto per i rifiuti. Consiste nel raccogliere i rifiuti lungo le strade ed i sentieri mentre si pratica jogging o trekking oppure mentre si passeggia nella natura».



• APPROCCIO ALLA CAMMINATA CONSAPEVOLE

«L’esplorarsi dentro, fermi, a occhi chiusi è un esperienza sublime; il percepire le stesse frequenze in movimento significa lavorare su altri elementi: questo è ciò che desideriamo che i partecipanti sperimentino durante questo primo approccio all’esperienza di Camminata Consapevole».



Manifestazione gratuita e aperta a tutti.



TREKKING URBANO difficoltà ‘T’ lunghezza: 10Km



Partenza Ore 9:30 - Piazza Monumento

Arrivo Ore 13:30 - Piazza Monumento



Consigliati scarpe e abbigliamento comodo. Acqua da 1 lt.