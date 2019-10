TERMOLI. La stagione estiva 2019 si è appena conclusa eppure le fiere del settore hanno riaperto i battenti. In particolare quella di Rimini che si è conclusa l'11 ottobre scorso ha visto protagonista Termoli e la Croazia.

A portare lo stendardo giallo-rosso nella riviera è stata la Gstravel capeggiata direttamente dai suoi capisaldi Domenico ed Elisabetta Guidotti che sono stati invitati allo stand che rappresentava la Croazia. "Stiamo prendendo tutti i contatti necessari, stiamo preparando e lavorando per ripartire con una stagione estiva 2020 ricca di sorprese". Commenta così Domenico al suo rientro a Termoli: "Siamo stati invitati da Viviana... Che da anni si occupa dei rapporti tra l'Italia e la Croazia e lo sviluppo del suo turismo. Abbiamo avuto modo di conoscere con mano le realtà e le possibilità della Croazia e ci stiamo lavorando insieme per realizzare una stagione estiva più forte". Un momento di crescita per il turismo termolese che potrebbe diventare un porto dalle mille sfaccettature.

"Per il momento stiamo valutando varie ipotesi che riguardano la Croazia con partenze e viaggi accessibili e realizzabili da tutto - aggiunge Elisabetta - per questo sono necessarie queste fiere: è il momento ideale per crescere come azienda, come realtà e come turismo inteso non più solo locale". Ma non si è parlato solo della Croazia. Sotto i riflettori anche le Isole Tremiti "Lo stand dell'Abruzzo ci ha invitato anche per parlare dei collegamenti con le isole Tremiti. Sarà un'estate davvero che vedrà Termoli protagonista per quando riguarda i collegamenti con le isole e con la Croazia". La cittadina costiera potrebbe avere la forza per far ripartire il turismo regionale e mentre con la Croazia si stipulano i primi contatti, si strizza l'occhiale anche al Montenegro diventata, da alcuni anni, la meta di spicco per le vacanze da sogno intese low-cost.

Ancora una volta Termoli è presente alle grandi manifestazioni, ancora una volta merito della famiglia Guidotti che, a quanto pare, crede davvero nella rinascita di Termoli 'perla dell' Adriatico'.