Il bando "Sicurezza sul lavoro e migrazione" dalle scuole molisane a Matera

CAMPOBASSO. Su proposta dell’Anmil Provinciale di Campobasso e dell’Associazione “Giuseppe Tedeschi” condivisa dall’Anmil Nazionale, dalle preposte Direzioni Regionali Inail di Basilicata e Molise, dal Comune di Matera e dalla Fondazione “Matera 2019” oltre che dagli Uffici Scolastici Regionali di Basilicata e Molise, è stato approvato e pubblicato il bando “Sicurezza sul lavoro e migrazione: Ieri e Oggi” rivolto alle Istituzioni Scolastiche Superiori teso a coinvolgere gli studenti nelle riflessioni sul tema della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla maggiore esposizione al rischio dei lavoratori che emigrano.

L’evento preso a riferimento è la strage mineraria di Monongah in West Virginia del 6 dicembre 1907 in cui morirono 361 operai di cui 171 italiani quasi tutti meridionali (87 molisani e 6 lucani), partendo dal testo di Josef D’Andrea, Console Onorario d’Italia di Pittsburgh (Pennsylvania) originario di Roccamandolfi (IS), che ha dedicato 20 anni di studi e ricerche per riportare alla luce il più grande disastro del mondo del lavoro americano per numero di vittime.

Per il Molise, ma più in generale per l’Italia, è utile riflettere anche nella cornice di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” di sicurezza sul lavoro e maggior esposizione al rischio dei migranti in ogni epoca storica, ieri a Monongah negli Stati Uniti e oggi nelle campagne e nei cantieri edili italiani, del Metaponto e del Basso Molise.

Per questa ragione l’Anmil, l’Associazione “Giuseppe Tedeschi” e le Direzioni Inail di Basilicata e Molise ringraziano gli Uffici Scolastici delle due Regioni per aver accolto la proposta e per essersi impegnati a coinvolgere le Scuole Superiori di Molise e Lucania.