L’Acem consegna un documento al premier Conte

CAMPOBASSO. Il Presidente dell’Acem (Associazione Costruttori Edili del Molise) Danilo Martino presente oggi all’incontro in Prefettura, ha consegnato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine dei lavori un documento contenente le richieste dell’Associazione sulle procedure di gara e gestione territoriale degli appalti dei Contratti Istituzionali di Sviluppo.

L’Associazione si augura che le risorse del Cis possano realmente dare un impulso ed una rivitalizzazione all’economia regionale non solo per la strategicità degli interventi finanziati in termini di sviluppo del territorio, ma anche con ricadute sull’economia locale in termini di occupazione e di lavoro già nella fase di realizzazione degli investimenti.