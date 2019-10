Sevel ferma anche lunedì sul primo e secondo turno

ATESSA. Continua lo stop forzato in Sevel per via della mancanza di forniture da parte dello stabilimento di Cassino, quest'ultimo è sotto sequestro dopo l'incidente sul lavoro che ha provocato la morte di un operaio.



Su questo caso sono in corso indagini da parte della magistratura. A confermare il prolungamento dell'inattività è la Uilm:

"L'azienda ha comunicato la sospensione dell'attività lavorativa anche sul primo e sul secondo turno di lunedì 14 ottobre."