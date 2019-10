CAMPOBASSO. Lunedì prossimo alle ore 11.15, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, per illustrare la tappa molisana del Roadshow per l'internazionalizzazione, iniziativa promossa dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale e sostenuta dal Ministero dello Sviluppo economico.

L'evento è organizzato dall’Agenzia Ice, in collaborazione con Regione Molise, Camera di Commercio del Molise e Confartigianato Imprese Molise.

All’incontro con la stampa interverranno il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale alle Attività produttive e sviluppo economico, Vincenzo Cotugno.