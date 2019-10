Grave incidente a Bojano, un morto e 7 feriti

BOJANO. Statale 17 ancora una volta micidiale, nel tratto matesino. Un grave incidente è avvenuto nella serata di oggi, in territorio di Bojano. Un uomo ha perso la vita, tre feriti risultano in gravi condizioni e altri 4 di minore entità. Sul posto il 118 Molise, coi Carabinieri della compagnia di Bojano. Circolazione interrotta per permettere il soccorso. Tre i veicoli coinvolti.