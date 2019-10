L'Italia festeggia il tartufo ovunque meno che in Molise

LARINO. "L'Italia festeggia sui territori il Tuber magnatum con una serie di avvenimenti"... meno che in Molise, la terra per eccellenza (40% della raccolta media annuale) del tartufo bianco. Una perdita di immagine enorme, visto l'interesse e la curiosità che il consumatore del mondo riserva a questo pregiato tubero.

La dimostrazione che nel Molise ogni raccoglitore pensa a come fare affari e che le istituzioni non sanno cosa riserva il proprio territorio e, quando lo sanno, non fanno niente per comunicare. Un'occasione persa per uno dei possibili turismi molisani animato dal tartufo. Un'occasione persa per le imprese che vivono sull'ospitalità e penso, soprattutto, alla sempre più quotata ristorazione molisana che ha forte bisogno della promozione del territorio Molise. Si pagano gli annunci alto sonanti e si paga ancor di più la mancanza di programmazione e di una strategia di marketing, che può risultare efficace e vincente solo se ha strumenti e struttura all'altezza del compito - per niente facile vista la forte concorrenza che anima il mercato - e solo se programmata nel tempo.

L'idea "Piacere Molise", nata nella prima metà degli anni '90, e, in pratica, mai realizzata, è ancora vincente se viene presa in considerazione.

La farfalla colorata c'è, si tratta solo di farla volare nelle direzioni giuste perché il territorio abbia, con tutti i suoi protagonisti, le risposte che merita.

