Guasto sulla linea ferroviaria Adriatica, notte in treno per 145 passeggeri

ABRUZZO. Viaggio da incubo la notte scorsa per i 145 passeggeri del treno 35845 Freccia Argento partito da Milano alle 17:35 di ieri e arrivato a Pescara alle sei di stamattina, grazie a un locomotore di riserva, con un ritardo di circa cinque ore. I tempi del convoglio, come riferisce uno dei passeggeri diretto a Pescara, sono stati rallentati da lavori di manutenzione nella zona di Faenza ma soprattutto da un guasto al locomotore avvenuto nella zona di Grottammare (Ascoli Piceno) poco dopo mezzanotte.

Ciò ha causato notevoli disagi ai viaggiatori alcuni dei quali, durante lo stop del treno, hanno chiamato il 113 e i vigili del fuoco per segnalare anche una situazione di scarsa areazione a bordo. Le Ferrovie dello Stato fanno sapere che provvederanno al rimborso integrale dei biglietti ai passeggeri ma anche di aver "attivato tutte le procedure tecniche per garantire il prosieguo del viaggio nella massima sicurezza di viaggiatori e dipendenti"; procedure che di notte sono ovviamente più lunghe e complicate. (FONTE ANSA).

Intanto c'è chi si lamenta della sostituzione Frecciabianca con i Frecciaargento e chiede che venga “garantito ai pendolari lo stesso costo di abbonamento”.

“La sostituzione graduale dei Frecciabianca sulle linee ferroviarie pugliesi con i più moderni e accoglienti Frecciargento ETR 700 dovrebbe essere una buona notizia per i pendolari. Peccato però che a treni più nuovi non corrisponda una diminuzione dei tempi di percorrenza delle tratte, ma potrebbe corrispondere soltanto un aumento consistente del costo dell’abbonamento. Basti pensare che gli abbonati che viaggiano tutti i giorni sulla linea Foggia - Pescara rischiano di subire un rincaro di più del 50% del costo dell’abbonamento. Come è avvenuto in altre regioni, anche in Puglia si devono adottare misure per mantenere invariato il costo dell’abbonamento”, lo dichiara la consigliera del Movimento 5 Stelle Rosa Barone che ha inviato una PEC all’assessore ai Trasporti Giannini per chiedere che la Regione si occupi della situazione dei pendolari pugliesi.



“Le altre Regioni - continua Barone - dove è stata operata la sostituzione dei treni Frecciabianca con i nuovi Frecciargento, si sono impegnate a garantire le medesime condizioni di costo per gli utenti, grazie alla quota da loro sostenuta. Mi auguro che anche in Puglia, l’Assessorato abbia avviato interlocuzioni con Trenitalia e che stia monitorando il passaggio ai nuovi convogli per porre rimedio a eventuali disagi che si dovessero venire a creare. Vigileremo sull’evolversi della vicenda per tutelare i lavoratori”.