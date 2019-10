Si schianta con l'auto contro un albero, morto un 47enne

CAMPOBASSO. Ancora una tragedia sulle strade molisane: nella notte, in contrada Feudo a Campobasso, un 47enne, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un albero.

Inutili i soccorsi del 118: l'impatto si è rivelato fatale per l'uomo. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.