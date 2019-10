Il Roadshow per l’internazionalizzazione fa tappa in Molise Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale alla Attività produttive e sviluppo economico, Vincenzo Cotugno, hanno presentato questa mattina a Palazzo Vitale, nel corso di una conferenza stampa, Roadshow per l'internazionalizzazione 2019 in Molise, una delle otto tappe organizzate dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Regione Molise, Camera di Commercio del Molise e Confartigianato Imprese Molise.

L’evento si svolgerà a Campobasso il 23 ottobre presso Palazzo Gil e offrirà alle PMI presenti la possibilità di conoscere le nuove opportunità di affari legate all’internazionalizzazione per affrontare la sfida nei mercati mondiali.

Il programma della giornata prevede una sessione seminariale, che occuperà le prime ore della mattinata, e una serie di incontri individuali con le organizzazioni nazionali e i partner locali che offrono servizi per la crescita aziendale nei mercati esteri.

Le imprese interessate potranno partecipare gratuitamente iscrivendosi direttamente sul sito del Roadshow al seguente link http://www.roadshow.ice. it/it/eventi/campobasso .

L'adesione al Roadshow permetterà alle aziende partecipanti di avere, a stretto giro, i seguenti vantaggi: informazioni complete ed aggiornate sull’internazionalizzazione fornite dalle organizzazioni partecipanti; scontistica sui servizi previsti nel catalogo di ICE Agenzia (da richiedere entro sei mesi dalla partecipazione al Roadshow); attività formativa gratuita di una giornata seminariale e successivo affiancamento consulenziale aziendale.

Per qualsiasi informazione o aggiornamento, le PMI coinvolte possono far riferimento a ICE Agenzia, oltre che ai partner territoriali ed organizzativi.

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per fare il punto su quanto messo in campo dal Governo regionale relativamente alle politiche di internazionalizzazione a favore delle PMI molisane.

Toma ha ricordato come la Regione Molise e l’Agenzia ICE abbiano approvato un Accorso quadro teso a garantire l'attuazione di un Piano di azione sui rapporti internazionali sia in termini di export, sia in termini di attrazione degli investimenti.

Le linee di azione, oggetto di convenzioni specifiche in corso di definizione e di avvio, riguardano la formazione, l’accompagnamento dei progetti di investimento nazionali ed internazionali, la promozione, da attuare con azioni ed interventi di marketing territoriale, missioni di incoming, incontri con buyers e partecipazione ad eventi fieristici e di presentazioni prodotti, strumenti imprescindibili per l’implementazione strategica dell'export.