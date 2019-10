L'opposizione replica a Puchetti: «Pubblichi il verbale del Consiglio»

LARINO. In risposta all’articolo apparso ieri, con cui l’Amministrazione comunale ha voluto replicare a quanto scritto dal gruppo consiliare “il Germoglio” circa l’ultimo Consiglio Comunale, lo stesso gruppo invita il sindaco Giuseppe Puchetti, in virtù del principio di trasparenza, a pubblicare il verbale dell’assise, in modo da rendere visibile a tutti i cittadini l’operato di entrambe le parti all’interno di quel contesto.

«Questo perché nel tentativo di replicare, l’amministrazione non ha in realtà aggiunto alcun elemento di chiarezza. Il Germoglio, dunque, ribadisce che tutto il suo operato è sempre teso al bene della comunità, attraverso un’opera propositiva atta al buon funzionamento della macchina amministrativa, nell’interesse di tutti i cittadini, che a breve comprenderanno tutta la buona fede che porta il gruppo alla strenua ricerca e difesa della verità nel rispetto della legalità».