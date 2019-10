CAMPOBASSO. Confcommercio e Adoc Molise organizzano una giornata informativa il giorno 15 ottobre dalle ore 17.30 sul fenomeno del sovraindebitamento.

Grazie alla legge n. 3/2012, il consumatore o le imprese non fallibili, possono ottenere, in presenza di essenziali requisiti, una “ristrutturazione” dei propri debiti, anche fiscali, in proporzione alle proprie capacità economiche, ricominciando, quindi, a “vivere”.

Ma cosa si intende esattamente per “sovraindebitamento”? Non è altro che “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.

Una definizione molto ampia che può includere moltissimi casi in cui il consumatore o picco imprese devono pagare, ad esempio, rate di più finanziamenti o un mutuo e non sono più in grado di far fronte ai pagamenti.

Il fenomeno, purtroppo, nel Molise come in Italia, è in forte e costante crescita, data la flessione della ricchezza generale e la crisi mondiale perdurante: questo importantissimo strumento normativo, ad oggi ancora poco sfruttato, è una via d’uscita per famiglie ed imprese da situazioni che possono diventare angoscianti ed insostenibili.

Già in passato l'Adoc Molise ha ottenuto importanti risultati riducendo mutui e prestiti per i richiedenti.

L'appuntamento è fissato per martedì 15 ottobre dalle ore 17.30 presso la sede di Confcommercio Molise a Campobasso alla C.da Colle delle Api n. 198.