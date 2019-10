Cessione del quinto: come recuperare le spese in caso di estinzione anticipata

ROMA. Campagna di comunicazione, una Guida e un servizio di Helpline per aiutare i consumatori che hanno estinto anticipatamente la cessione del quinto dello stipendio o della pensione a rientrare in possesso delle somme trattenute ingiustamente a titolo di commissioni o di altri oneri dalle banche e dalle finanziarie.



L’allarme è scaturito dai dati contenuti nella Relazione annuale dell’Arbitro Bancario Finanziario che evidenziano come, nel solo 2017, i ricorsi riguardanti la cessione del quinto siano stati ben 22. 232, a testimonianza delle criticità relative a quest’istituto.





È a questi consumatori che si rivolge Adiconsum con una guida ed un servizio ad hoc. Unico requisito: l’estinzione del finanziamento deve risalire a non più di 10 anni fa.



Il servizio di Adiconsum prevede l’analisi di contratti stipulati anche a più di dieci anni fa, ma sempre con il vincolo dell’avvenuta estinzione non superiore ai 10 anni.