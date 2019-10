Approvata in Prima commissione la variazione al bilancio regionale

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Andrea Di Lucente, si è tenuta in mattinata una seduta della I Commissione consiliare. La Commissione ha licenziato con parere favorevole gli argomenti concernenti: Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 43/2019, “Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 del Consiglio regionale del Molise ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.”; e proposta di legge regionale n. 82, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante, “Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 – 2020”. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati a maggioranza: il primo con i voti favorevoli di Di Lucente, Matteo (che sostituiva Cefaratti), D’Egidio e Tedeschi, l’astensione di Fanelli e la contrarietà di Greco; il secondo con i voti favorevoli dei medesimi Consiglieri Di Lucente, Matteo (che sostituiva Cefaratti), D’Egidio e Tedeschi e la contrarietà dei Consiglieri Fanelli e Greco. Entrambi i provvedimenti passano ora al vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva.

I Commissari, poi, nell’ambito dell’esame della pdl n. 66, di iniziativa dei Consiglieri regionali Primiani, Greco, De Chirico, Manzo, Fontana e Nola, concernente, “Nuovo ordinamento in materia di polizia locale e politiche di sicurezza urbana”, hanno audito i rappresentanti del Comando Polizia municipale di Isernia, dell’ANCI nazionale, dei Segretari comunali e dei Sindacati della Polizia locale. L’esame del testo di legge proseguirà nelle prossime sedute della Commissione.