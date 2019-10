«Lavoratori della sanità ancora precari, l'Asrem si assuma subito le responsabilità»

CAMPOBASSO. «A seguito dello sblocco delle assunzioni, l'ASReM e la Regione Molise si sono attivate per prevedere l'adeguamento delle dotazioni organiche di tutte le professionalità carenti. Sono state avviate le procedure per bandire i concorsi dando priorità all'assunzione di medici, infermieri e fisioterapisti per poi attivare successivamente le procedure per assumere il restante personale sanitario ed amministrativo carente». Così in una nota congiunta le firme sindacali Cisl-Fp, Uil-Fpl, Fials-Confsal e Nursing Up.

«Posto che la carenza maggiore riguardava il personale medico, il massimo dell'impegno speso dall'Asrem è stato indirizzato verso questa figura professionale, tralasciando il restante personale; tant'è che oggi, a distanza di tre anni, ancora non sono state concluse le procedure di stabilizzazione dei lavoratori in possesso dei requisiti, alcune mobilità sono state inspiegabilmente revocate e la mobilità per infermieri ha subìto un brusco rallentamento, rischiando di fare saltare oltre 50 assunzioni.

Se a ciò si aggiungono anche i continui rinvii degli incontri sindacali compreso quello odierno, regolarmente programmati, ed il mancato rispetto dei pochi accordi raggiunti la demotivazione e lo sconforto dei lavoratori regna sovrana.

Tutto questo è inconcepibile e assurdo perché i persistenti rinvii si ripercuotono negativamente sulla qualità e sulla quantità delle prestazioni che l'azienda sanitaria è tenuta ad erogare per legge ai cittadini.

La superficialità a risolvere i problemi opprime i pochi lavoratori rimasti in servizio perché i carichi di lavoro e le innumerevoli incombenze di tipo amministrativo sono sempre maggiori e per questo le scriventi organizzazioni sindacali dicono basta con le prevaricazioni.

E' giunta l'ora che la Regione Molise, la Direzione della salute, il Commissario ad acta della Sanità intervengano per porre fine alle scarse responsabilità assunte nell'ultimo periodo dalla Direzione strategica dell'Asrem».