Bomba a mano in cantina, dopo momenti di tensione è stata fatta brillare

CAMPOBASSO. È stato ritrovato ieri sera in pieno centro, in via Monforte, un ordigno bellico quasi sicuramente risalente alla seconda guerra mondiale. L'esplosivo, una bomba a mano di tipo "ananas", si trovava nella cantina di un condominio e non se ne conosceva la carica esplosiva.

Carabinieri, vigili del Fuoco e personale del 118 sono stati allertati e hanno messo immediatamente in sicurezza la zona: le operazioni sono durate un paio d'ore, dopodiché l'ordigno è stato trasferito e fatto brillare in una cava a Oratino.