Inquinamento e impatto ambientale, in commissione passano gli emendamenti

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente, Armandino D’Egidio, si è riunita oggi la III Commissione consiliare che, dopo l’illustrazione del relatore Tedeschi, ha approvato all’unanimità la pdl n. 23 concernente: “Modifiche ed integrazioni alla legge 22 luglio 2011, n. 16 recante le disposizioni in materia di inquinamento atmosferico e tutela dell’aria”. Il Consigliere Tedeschi è stato confermato relatore anche in occasione dell’esame conclusivo che avverrà in Consiglio regionale.

I Commissari hanno poi continuato l’approfondimento della pdl n. 77 riguardante, “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000 n. 21 (disciplina della procedura di impatto ambientale). La Commissione, dopo la relazione del Consigliere De Chirico, ha approvato alcuni emendamenti. L’esame del provvedimento continuerà nelle prossime sedute della Commissione.