Fermi amministrativi d’auto illegittimi, come ottenere l'annullamento

CAMPOBASSO. La Regione Molise, tramite i propri concessionari per la riscossione coattiva, ICA – CRESET in RTI, sta notificando numerose comunicazioni di avvio della procedura di fermo amministrativo di beni mobili registrati, per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale. Secondo il parere dell’Associazione Movimento Consumatori, tale procedura risulterebbe illegittima, per svariati motivi formali e si basa, altresì, su crediti ormai prescritti.

L’Associazione Movimento Consumatori, dunque, sta promuovendo azioni in favore dei consumatori al fine di ottenere l’annullamento di tutti gli atti ritenuti illegittimi.

L’associazione è disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,30 alle 13 e dalle 18 alle 20 a Campobasso 0874/411986 – 347/3309498 in Via Cirese n.2 o in via Garibaldi, 53/a.

Sportello Termoli/Ururi:

0874/830366 – 347/4256031, P.zza Municipio, 26 – Ururi

Lunedi – Venerdì ore 16,00-18,00.

Sportello Isernia: 389/8836206 su appuntamento.