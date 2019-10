Oggi, 15 ottobre, giornata dei bambini mai nati: un figlio è per sempre

TERMOLI. Il 15 ottobre è la giornata mondiale dedicata ai bambini mai nati. Una giornata istituita per celebrare quei bambini che non sono mai venuti alla luce.

Una ricorrenza che vuole ricordare tutti quei piccoli che non hanno mai visto la luce per un aborto spontaneo, per un aborto volontario nelle prime settimane o per morte in utero.



La perdita di un figlio anche se solo in grembo e seppur nei suoi primissimi attimi di vita rappresenta per ogni donna un vero e proprio lutto. Lo è in maniera cosciente e consapevole se l'aborto è spontaneo e molto probabilmente lo è anche quando lo si è voluto.

Una creatura nuova che prende forma dentro il corpo di una donna è il miracolo della vita. Il dolore che prova una donna che prende un figlio lo capisce solo chi l'ha vissuto. Ogni frase fatta è sempre superflua in queste circostanze. "Un figlio è per sempre".