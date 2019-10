Spiragli per i lavoratori Sam, la Denso incontra Mauro Febbo

SAN SALVO. E' stato l'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo con Di Ninni della Denso, il sindaco Tiziana Magnacca ed i sindacati, ad aprire nuovi spiragli di speranza nei lavoratori della Sam, l'azienda che di assemblaggio della zona industriale sansalvese che dal 9 agosto ha lasciato a casa 25 lavoratori.

Un licenziamento anomalo, come in molti lo hanno definito, in quanto la Sam aveva committenti (la Denso), con lavoratori definiti da più parti eccellenza del territorio. L'incontro secondo il sindaco di San Salvo è stato positivo, in quanto la Denso si è detta aperta a cercare nuove soluzioni.

"Stamattina, ha dichiarato Massimiliano Recinella della Cisl - portiamo a casa un timido risultato positivo. Abbiamo chiesto alla Denso di farsi carico di quello che è un dramma sociale, per le famiglie che coinvolge, la Denso ha affermato che se dovessero esserci nuovi soggetti imprenditoriali sarà disponibile a riportare queste produzioni sul territorio".

"Questa mattina qualche passo avanti si è fatto - ha affermato Emilio Di Cola della Cgil - abbiamo parlato con i lavoratori per metterli al corrente su quanto è avvenuto questa mattina. Si terrà un nuovo incontro il 29 ottobre, per fare il punto della situazione. Sembra che ci siano due nuovi imprenditori disponibili ad intervenire sul territorio, speriamo in nuovi sviluppi!".

Il sindaco Magnacca, ha fatto nuovamente appello alla responsabilità sociale della Denso, "Quanto sta avvenendo ai 25 lavoratori Sam, riguarda tutta la città, saremo per questo al loro fianco far far sì che su questa vicenda l'attenzione sia sempre alta".