Auto in corsa va in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco Copyright: Vvf Isernia

ROCCHETTA A VOLTURNO. Una autovettura con due persone a bordo si è incendiata mentre era in transito per Rocchetta a Volturno su una strada interpoderale. Sul posto sono intervenuti i VVF del Comando Provinciale di Isernia che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Gli occupanti dell’auto non hanno subito danni.