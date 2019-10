SESTRI LEVANTE. “Il Festival del Libro di Sestri Levante, in provincia di Genova, “Libri in Baia” segna una tappa fondamentale per la promozione del mio libro e la storia del soldato Giovanni Picciano. Una tappa cruciale perché coincide con il debutto su di un proscenio importante e nazionale che ha permesso al mio manoscritto di raggiungere un pubblico più ampio e variegato. Il tutto è stato reso possibile – ha spiegato il giornalista Stefano Venditti – grazie al supporto della mia casa editrice, PubMe, e della responsabile della Collana Policromia Emanuele Navone. Emanuela sin dalla pubblicazione di “Viaggio di sola andata” mi è stata sempre vicino e mi ha consigliato i vari passi da compiere per far conoscere il mio libro. E’ lei che mi ha consigliato di iscrivere “Viaggio di sola andata a diversi concorsi letterari, è lei che mi ha segnalato il festival di Sestri Levante e quello di Pisa al quale prenderemo parte dal prossimo 07 al 10 novembre.

Sia la casa editrice sia Emanuela hanno deciso di investire sulla mia persona e sulla storia del soldato Picciano perché hanno ritenuto il mio manoscritto degno di essere pubblicato e di essere promosso ad un pubblico il più numeroso e variegato possibile. Per me è stato un onore ed un enorme piacere poter essere presente nella platea di Sestri Levante ed avere, nel contempo, un proficuo scambio di opinioni e consigli con altri colleghi scrittori e di confrontarmi con una platea nazionale visto che a Sestri sono giunti non solo autori da tutta Italia ma anche curiosi, appassionati, lettori da ogni dove del nostro Paese" ha rimarcato Venditti.

Prosegue, dunque, il percorso positivo di riscontro e di commenti che “Viaggio di sola andata” ha iniziato a ricevere dalla prima presentazione a Busso, paese natale del soldato Picciano, per poi proseguire nelle diverse presentazioni già effettuate nell’Appennino bolognese. Di questo non posso che esserne orgoglioso. Nei prossimi mesi mi attenderanno altre presentazioni e mi auguro di cuore di continuare ad incontrare tanta bella e brava gente con la quale intrattenermi in conversazioni profonde e condivise come quelle che ho incontrato fino ad oggi grazie alla storia del soldato Giovanni Picciano”. Questo il commento a caldo della responsabile della Collana Policromia Emanuela Navone. “La Collana Policromia esordisce a “Libri in Baia” a Sestri Levante, festival giunto alla sua terza edizione. Gli autori della collana hanno potuto presentare i loro libri al pubblico nella staffetta condotta dall’autore e ideatore del Collettivo Scrittori Uniti Claudio Secci. Una bella esperienza in una cornice suggestiva quale la baia del silenzio”.