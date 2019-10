Cervo abbattuto dai bracconieri

ISERNIA. Bracconieri in azione a Montenero Val Cocchiara. Domenica scorsa è stato sparato un esemplare di cervo adulto in una zona piuttosto impervia. Ad intervenire sono stati i Carabinieri forestali con l'ausilio dei veterinari della Asl che hanno appurato le cause del decesso dovute a dei colpi di fucile. Al momento dell'arrivo dei Forestali i bracconieri avevano fatto sparire le loro tracce e la denuncia è stata fatta contro ignoti. Il territorio tra Abruzzo e Molise è ricco di numerosi animali che fanno gola ai bracconieri. I cervi, in special modo, sono frutto di un commercio clandestino di carne visto che la cacciagione ne è vietata