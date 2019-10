Regione Molise assente in udienza sul punto nascita: parla Laura Venittelli

TERMOLI. La dirigente nazionale dem e già parlamentare del Pd alla Camera dei deputati Laura Venittelli, dopo le recenti polemiche che hanno caratterizzato la mancata costituzione della Regione Molise all’udienza in Consiglio di Stato sul Punto nascita di Termoli e anche alla luce delle dichiarazioni del presidente della Giunta regionale Donato Toma in materia di Lea, convoca una conferenza stampa nello studio di via Mario Pagano a Termoli per domani, venerdì 18 ottobre, alle 10.30.