Castaldi: «Proroga della Cigs fino al 2020, una scelta concreta per la Pilkington»

VASTO. "Mantenendo fede ad un impegno assunto, con un emendamento all’A.S. 1476 - Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali - che va ad aumentare le risorse previste dal decreto 148 del 2015 (Decreto attuativo del “Jobs act”) contenente la nuova disciplina delle integrazioni salariali e dei fondi di solidarietà. Passiamo da 180 milioni a 270 milioni, dando la possibilità di estensione di intervento fino al 2020: così consentiamo la copertura per il finanziamento di proroghe di CIGS, consentendo l'accesso alla prosecuzione di programmi di cassa integrazione per riorganizzazione, crisi aziendale, o contratti di solidarietà. Cosa che coinvolge anche la Pilkington che con questo intervento ha la possibilità di proseguire i suoi programmi e mantenere i posti di lavoro!

Con questo intervento, il governo - con il M5S in prima linea - risponde alla richiesta di un aiuto concreto arrivata dal territorio, a testimonianza del fatto che siamo pronti ad ascoltare tutti ed a collaborare con tutte le forze politiche, il sistema delle imprese, quando l'obiettivo è il bene dei lavoratori e dei cittadini. Non è mai superfluo ribadire l'importanza strategica della Pilkington, azienda che dà lavoro a ben 2.300 persone, contando anche le società controllate. Nella consapevolezza che c'è ancora molto da fare per garantire la stabilità dei livelli occupazionali in Pilkington, oggi possiamo comunque esprimere - grazie al nostro essere fedeli agli impegni - soddisfazione per il risultato raggiunto."



Gianluca Castaldi, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Rapporti con il Parlamento)