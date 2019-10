L'Aast in prima linea per rilanciare il turismo sulla costa molisana

TERMOLI. Con una nota inviata alle amministrazioni locali, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli ha comunicato di essere disponibile alla divulgazione di eventi e sagre che si svolgeranno sul territorio per l’anno 2019/2020 attraverso i propri canali istituzionali e social.

L’attività è stata programmata per tutti i visitatori che, annualmente, scelgono la costa molisana come meta per le proprie vacanze. Un servizio aggiuntivo a quello già posto in essere dalle amministrazioni locali che accresce il canale informativo in favore degli utenti e che ricomprende anche coloro che salpano dal porto di Termoli in direzione delle Isole Tremiti.

Nella prossima stagione estiva, inoltre, sarà riavviato il collegamento con la Croazia e di conseguenza aumenteranno gli arrivi e la voglia di essere al corrente di tutto ciò che è possibile fare sul litorale.

Per queste ragioni l’Aast ha già inviato una nota alle amministrazioni di riferimento annunciando la volontà di essere un punto di riferimento nella divulgazioni di avvenimenti che dal mare si diffondono poi su tutto il territorio.

Ci sarà un primo periodo di raccolta di tutto il materiale che in seguito sarà divulgato e pubblicato sul sito internet termoli.net, sulla pagina Facebook termoli.net e su instagram, termolinet.

Tutto il materiale segnalato verrà puntualmente pubblicando creando così una vera e propria agenda degli appuntamenti a disposizione dei turisti.