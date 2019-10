Assunzioni in Prefettura, prorogati i termini per presentare la domanda

CAMPOBASSO. Si comunica che i Centri per l’Impiego di Campobasso, Termoli e Isernia hanno prorogato i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione dell’Avviso pubblico per l'avviamento a selezione presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del governo di Campobasso riservato agli iscritti ex art. 8 legge 68/99 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 "Ausiliario, Area funzionale prima fascia retributiva F1" ( Determinazione Direttoriale n.109 del 26/09/2019) e dell’Avviso pubblico per l'avviamento a selezione presso l'Ispettorato Territoriale di Campobasso riservato agli iscritti ex art. 8 legge 68/99 per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 "Operatore amministrativo gestionale"( Determinazione Direttoriale n.110 del 26/09/2019) fino al 13/11/2019 e conseguentemente l’arrivo delle domande entro e non oltre il 21/11/2019;

I provvedimenti approvativi degli Avvisi e la relativa documentazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro www.moliselavoro.it nella sezione “Albo Pretorio online”.

Il presente comunicato ha lo scopo di favorire la più ampia conoscenza tra quanti fossero interessati a prendere parte alla procedura selettiva.