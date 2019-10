Recuperata a San Severo la Ferrari rubata a Vasto

VASTO. Il Gps permette agli agenti del Commissariato di San Severo di recuperare la Ferrari modello 458 Italia rubata a Vasto due giorni fa.

I ladri l'hanno portata via al proprietario che era a cena in un locale del centro storico. Fortunatamente quest'ultimo si è accorto immediatamente di quanto accaduto ed avvisato le forze dell'ordine. L'auto, come riporta Foggia Today, è stata intercettata mentre transitava sulla Statale 16 in territorio di San Severo, qui è scattato un inseguimento a folle velocità. I soliti ignoti, sentendosi braccati, hanno abbandonato il veicolo e si sono dati alla fuga.

La Ferrari, dal valore di 140 mila euro circa, è stata restituita al legittimo proprietario. L'autovettura ha subito alcuni danni per via del furto.