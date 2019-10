TERMOLI. Alle ore 16.30, presso il bar Sottovoce in Via Martiri della Resistenza, 57, si terrà il primo degli incontri 2019-2020 di Alipsi Molise (Associazione Lacaniana italiana di psicanalisi) dal tema “Verità e sapere - Psichiatria, psicoanalisi, soggetto”. Il ciclo di incontri promosso da Alipsi Molise intende esplorare il tema del sapere, in relazione alla costituzione e al lavoro clinico con il soggetto dell’inconscio. Assistiamo oggi al proliferare di offerte terapeutiche che omologano le differenze, proponendo modelli di intervento standardizzati, che non colgono la particolarità soggettiva. La psicoanalisi può ancora fornire un’alternativa all’egemonia di un tale sistema di sapere?

La verità soggettiva può essere ancora l’orizzonte entro cui deve muovere ogni clinica rispettosa della singolarità? L'ingresso è libero e gratuito. Relatori: Alessandro Gentile - Psichiatra Csm Termoli-Basso Molise, Psicoterapeuta, Agopuntore; Franco Lolli - Psicoterapeuta Psicoanalista, membro di Alipsi, Direttore Irpa (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) Grottammare, Supervisore clinico presso numerose strutture pubbliche e private; Angelo Malinconico - Direttore Csm Termoli-Basso Molise, Psichiatra, Psicologo Analista, Criminologo. Modera Alessandro Prezioso, Psicoterapeuta Psicoanalista, membro di Alipsi.