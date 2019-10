Scontro auto-moto sull'A14, 60enne trasportato in elisoccorso a Pescara

ABRUZZO. Un violento incidente è avvenuto questa mattina sull'A14, in territorio di Rocca San Giovani, in prossimità di un cantiere. Lo scontro si è verificato intorno alle 12 al Km. 416 direzione sud e ha visto coinvolti due mezzi: una auto ed una moto. Ad avere la peggio proprio il centauro che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.

Quest'ultimo ha battuto la testa ed è stato necessario il trasferimento d'urgenza in elissocorso presso il nosocomio di Pescara. L'eliambulanza è atterrata in autostrada con la circolazione che è stata momentaneamente deviata sulle arterie secondarie. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Vasto sud, i sanitari del 118 e il personale di Autostrade per l'Italia.

Al momento la prognosi è riservata. Il 60enne, che proviene dall'Emilia Romagna, proprio oggi festeggiava il suo compleanno. Pesanti disagi al traffico durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.